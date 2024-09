George Lima: veja como foi Sabatina O POVO ponto a ponto

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 10-09-2024: Sabatina do canditado a prefeitura George Lima do Solidariedade na Radio O Povo CBN. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

Candidato a prefeito de Fortaleza, George Lima (Solidariedade) esteve nesta terça-feira, 10, na sede do O POVO para a sequência da sabatina com os candidatos ao Executivo da Capital, transmitida pela rádio O POVO CBN. Ele foi o sétimo candidato à Prefeitura de Fortaleza entrevistado. A definição da ordem dos entrevistados ocorreu em sorteio. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Confira os principais pontos da entrevista: Como decidiu ser candidato "Em abril, eu tinha 46 pré-candidatos a vereador, de uma chapa montada a partir de fevereiro. Em abril, no último dia, todos os candidatos resolveram ir para o PP. Foi conversado, foi me avisado um dia antes, e eu concordei, por questão de ser uma pessoa de grupo, de não pensar só em projeto pessoal, mas o partido ficou desassistido. Não dava mais tempo de montar a chapa. E aí ficar fora das eleições era ruim para o partido. Eu fiquei pensando, conversando com a nacional e comuniquei, tive isso em mente, mas também não era uma decisão tomada. No último momento, resolvi tomar essa decisão e avisar às pessoas do grupo que eu devo alguma satisfação, ao Chiquinho Feitosa, ao próprio Camilo Santana".



Campanha com pouco recurso financeiro "Realmente, fica uma campanha limitada, mas tenho certeza que hoje, aqui, estamos conversando com a população de Fortaleza e ela precisa analisar melhor. Meu aporte pessoal é pequeno, mas eu posso falar a verdade".

Estou indignado com a "cara de pau" "Eu estou indignado, participando um pouco dos bastidores da campanha, como os candidatos têm, assim, a cara de pau de ludibriar e mentir para a população sobre coisas que não podem ser feitas. A política precisa mudar, a gestão precisa mudar." "Candidatura acessória eu não sou" "Candidatura acessória eu não sou, porque se eu tivesse como decidir ou pesar alguma coisa, meu comportamento seria outro. Eu fui para o primeiro debate, debati com o prefeito Sarto na maior disciplina. No segundo debate, ele já me chamou de um palavrão, ai ele já mexeu comigo e eu vi que tudo era um teatro".