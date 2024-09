Chico Malta: veja como foi a Sabatina O POVO ponto a ponto

Candidato à Prefeitura de Fortaleza, Chico Malta (PCB), esteve nesta sexta-feira, 6, na sede do O POVO, para sequência das sabatinas com os candidatos ao Executivo da Capital e do Crajubar, transmitidas pelas rádios O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, respectivamente. Ele foi o quinto candidato a ser entrevistado. A definição da ordem dos entrevistados ocorreu em sorteio.



Confira os principais momentos da entrevista:

Campanha indeferida

"Nossa candidatura é a única que não recebeu nenhum recurso público, nosso tempo de rádio e televisão é muito limitado. É uma candidatura que, por si só, é uma candidatura de resistência. O indeferimento da nossa candidatura, pedido pelo MP eleitoral, se deu pela campanha de governo de 2022. Sou advogado e, além de candidato, eu era o advogado da campanha em 2022. Na hora de juntar as contas, a assessoria considerou que, por ser advogado cadastrado, não necessitaria juntar a procuração do Chico Malta para o próprio Chico Malta. Algo até muito esquisito. E por conta da falta dessa procuração, as contas foram consideradas não prestadas, embora estejam lá todas no Tribunal. Entramos junto ao TRE com um pedido de regularização da omissão de prestação de contas, por elas terem sido consideradas não prestadas, e está para apreciação do desembargador. Nós continuamos na nossa campanha, divulgando a nossa plataforma, dialogando com as pessoas, principalmente a classe trabalhadora e o povo da periferia, que é o nosso principal eleitorado".

Diferença de outras candidaturas de esquerda

O candidato defendeu que, no primeiro turno, os partidos apresentem suas candidaturas, especialmente partidos que chamou de ideológicos. "Nada mais legítimo do que um partido como o nosso, com 102 anos de fundação, queira participar de forma autônoma, independente, para poder apresentar a nossa proposta, a nossa plataforma. PSTU, Psol, UP, são todos partidos-irmãos, partidos que estão no campo da luta da classe trabalhadora, e consideramos plenamente legítima a apresentação de candidaturas próprias no primeiro turno. São duas eleições diferentes".