Evandro Leitão: veja como foi a Sabatina O POVO ponto a ponto

"Além dessa ocupação desse espaço, as ações preventivas, relacionadas aos programas sociais que nós temos que implantar na Prefeitura de Fortaleza, sobretudo o fortalecimento de espaços como os Cucas que tiveram, lá no governo do PT, lá no governo da Luizianne Lins, tiveram fundamental importância."

Candidato a prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) esteve nesta terça-feira, 3, na sede do O POVO , para sequência das sabatinas com os candidatos ao Executivo da Capital e do Crajubar, transmitidas pelas rádios O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, respectivamente. Ele foi o segundo candidato a ser entrevistado. A definição da ordem dos entrevistados ocorreu em sorteio.

Então, nós temos que resgatar o conceito inicial, ampliar esses Cucas para que a gente possa colocar a nossa juventude dentro de equipamentos como esse".

Sarto não dialoga com o governador

"Falta diálogo, infelizmente nós temos um prefeito que não dialoga com o governo do Estado. Falta diálogo, infelizmente nós temos hoje um prefeito que não dialoga com o governo do Estado. Quando acontece qualquer tipo de problema, responsabiliza, transfere sua responsabilidade para o governador e o que eu posso dizer é que eu prefeito vou ter uma forte parceria com o governador Elmano, vou ter uma forte parceria com o presidente Lula em todas as áreas, inclusive na área da segurança, porque constitucionalmente é competência da União, do governo federal e do governo estadual. Poucos são os que sabem, Carlos, mas a Prefeitura de Fortaleza tem uma secretaria de segurança pública criada desde 2013 e tem uma Guarda Municipal. Essa GMF não dialoga com os órgãos do Estado, não dialoga com a Polícia Civil, não dialoga com a Polícia Militar. Eu irei fazer uma integração do Sistema Único de Segurança Pública com a PMCE, com a PCCE"

Pé-de-Meia Municipal

"O Pé-de-Meia Municipal é um programa que o governo federal, através do ministro Camilo, criou, ofertando bolsas para os alunos, R$ 200 por mês durante 10 meses e, após sua aprovação, dar mais R$ 1 mil, perfazendo um total por ano de R$ 3 mil. Nós vamos criar o Pé de Meia Municipal para os alunos do 9º ano, porque no 9º ano é onde há mais evasão escolar".