Sabatina O POVO: Girão promete construir seis miniparques aquáticos inspirados no Beach Park

"Eu tenho um projeto. Nós temos aqui o maior parque, que é o Beach Park, o maior parque aquático da América Latina. Por que é que a gente não pode fazer, em seis macrorregionais, miniparques para as crianças que não têm acesso? Miniparques que as crianças possam ter um lazer aqui em Fortaleza. Acho que a gente pode fazer tudo isso com responsabilidade. Dinheiro tem, o que falta é gestão na Prefeitura", ele afirmou.



Escolas cívico-militares

No campo da educação, Girão criticou a baixa adesão dos municípios ao projeto das escolas cívico-militares, idealizado no decorrer do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "O governo federal (sob Lula) praticamente não incentiva mais isso, e que é um case de sucesso. Se você pegar o índice de evasão escolar, a questão do ambiente escolar, de respeito, de disciplina, do professor dando aula feliz, dos alunos recebendo aula felizes, o prédio público sem ser depredado".

"Polícia Municipal cuidará de 50% das ocorrências"

"A Guarda Municipal, que eu acho que deveria se tornar Polícia Municipal, inclusive eu apoio esse projeto lá em Brasília, depende do Congresso Nacional, mas eu acredito que a Guarda Municipal pode responder por 50% das ocorrências do Ciops (Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança). Você vê a Polícia Militar indo resolver problemas sabe de que? De embriaguez, de briga de vizinho, de som alto, isso não é atribuição da Polícia Militar nem Civil", argumentou Girão.