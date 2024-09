Capitão Wagner: veja como foi a Sabatina O POVO ponto a ponto

"O prefeito optou pela maneira mais fácil: colocar o contribuinte para pagar uma conta que é da Prefeitura. Eu tenho plena convicção de que com o enxugamento que a gente vai fazer da máquina, porque a máquina está inchada, 60 secretarias é algo que a gente não aguenta mais sustentar. Por que são tantos impostos? Por que é que aumentou o IPTU? Por que é que aumentou o alvará, que passou a ser anual? Por que é que criaram Taxa do Lixo? Porque a máquina, a cada ano que passa, fica mais inchada por conta dos acordos políticos. Eu tenho plena convicção de que com o enxugamento da máquina, com as novas receitas que a gente vai ter, a partir de uma ideia inclusive que o Governo do Estado já copiou, e eu tenho que parabenizar o governador, que são os naming rights , você vender o nome de um Presidente Vargas, o nome de um Cuca , para que uma marca possa colocar o seu nome e a Prefeitura possa ter uma nova receita."

Candidato a prefeito de Fortaleza, Capitão Wagner (UB) esteve nesta segunda-feira, 2, na sede do O POVO para o início da sabatina com os candidatos ao Executivo da Capital e do Crajubar, transmitidas pelas rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, respectivamente. A definição da ordem dos entrevistados ocorreu em sorteio.

"Acho que o grande diferencial da nossa candidatura é o respeito aos adversários porque meu maior adversário não é o PT, não é o André, não é o Eduardo Girão, meu maior adversário são as filas na saúde, é a Taxa do Lixo, que a gente vai acabar já no primeiro mês de governo e as pessoas estão comparando. Se ele ficar, a Taxa do Lixo permanece. Se o Capitão for prefeito, já em janeiro, a gente acaba com a Taxa do Lixo."

Sobre o adversário André Fernandes

"Ele dizia que eu era o melhor candidato a prefeito em 2020, dizia que eu era o melhor candidato a governador em 2022 e, lógico, por querer ter o espaço dele, ele optou, em vez de vir para a proposta, ele veio para a crítica, veio para o ataque", afirmou o candidato do União Brasil sobre o concorrente do PL. Ele foi entrevistado pelos jornalistas Jocélio Leal e Carlos Mazza.

"Se de fato era uma questão de esconder Bolsonaro, está muito claro que na propaganda de TV não está aparecendo Bolsonaro, está muito claro que o material de campanha, que era verde e amarelo, passou a ser azul, e eu até agradeço porque azul é a cor tradicional da nossa campanha", ironizou. Sempre que indagado sobre adversários na disputa, ele respondeu que os reais adversários são os problemas de Fortaleza. No caso de Fernandes, disse: "Meu adversário é a taxa do lixo, meu grande adversário são as filas de atendimento na saúde."