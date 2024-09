Sabatina O POVO: Zé Batista diz que PT, direita ou bolsonarismo manterão trabalhadores na mesma situação

A tese do socialista é de que, a um projeto de esquerda, cabe o enfrentamento à lógica financeira vigente, não a conciliação com seus interesses

Candidato do PSTU à Prefeitura de Fortaleza, Zé Batista afirmou nesta quinta-feira, 12, que a vitória da centro-esquerda, representada com maior viabilidade eleitoral pelo PT de Evandro Leitão e pelo PDT do prefeito José Sarto, ou do campo conservador, protagonizado por Capitão Wagner (UB) e André Fernandes (PL), em nada muda a situação da "classe trabalhadora" que habita a Capital. Batista foi o nono e último entrevistado pela Sabatina O POVO , transmitida pela Rádio O POVO CBN. A ordem dos candidatos foi definida em sorteio.

Batista afirmou ser o único com condições de se contrapor ao sistema financeiro e político — este, na compreensão do PSTU, um reflexo do primeiro, ainda sob coloração progressista. Ele fez críticas ao "companheiro Técio" Nunes a partir deste ângulo. "Eu conheço o companheiro Técio. Ele vai se enfrentar contra quem? Contra a política de frente ampla, se eles estão na frente ampla junto com o PT? Para quem já acompanhou os programas, não existe cidade para todos. Ou se governa para a classe trabalhadora ou se governa para os bilionários aqui de Fortaleza", argumentou.

O raciocínio do militante do PSTU é de que grandes alianças, a exemplo da que Lula liderou em 2022, popularmente chamada de "frente ampla", implicam concessões, isto é, a acomodação de diferentes interesses e ideias — algumas delas antagônicas — num mesmo programa de governo.

Conforme Zé Batista, impasses relativos ao transporte público de Fortaleza serão resolvidos com a criação de uma empresa estatal gerida pelos trabalhadores dos ônibus. "Você que está em casa nos assistindo, pensa bem, qual é a prioridade dos donos das empresas dos ônibus de Fortaleza? É tirar do seu lucro para garantir ar-condicionado nos ônibus? É aumentar o número de linhas para que as pessoas consigam fazer uma viagem sentados, confortáveis? Quanto pior para a população, mais lucro tem para eles", criticou.