José Sarto: veja como foi a Sabatina O POVO ponto a ponto

"Até junho passado, nós já executamos 86% das promessas, dos compromissos que assumimos quando eu era candidato e, aliás, tem compromisso, políticas públicas, que eu não havia me comprometido e realizei, como é o caso do Passe Livre Estudantil, que vou ampliar (para) os finais de semana. Quem criou o passe livre sabe como custa a sustentabilidade desse projeto. Tenho o privilégio de dizer que, até junho, eu não atualizei porque o corre-corre da campanha não permitiu, mas até junho a gente já executou 86% do programa anterior."

Candidato à reeleição para a Prefeitura de Fortaleza, José Sarto (PDT) esteve, nesta quarta-feira, 4, na sede do O POVO , para sequência das sabatinas com os candidatos ao Executivo da Capital e do Crajubar, transmitidas pelas rádios O POVO CBN e O POVO CBN Cariri , respectivamente. Ele foi o terceiro candidato a ser entrevistado. A definição da ordem dos entrevistados ocorreu em sorteio.

Breve relato do rompimento entre PT e PDT no Ceará



"Vamos revisitar o passado recente. A rigor, quem traiu o partido foi o hoje petista, novo cristão do PT, Evandro Leitão. Ele era deputado do PDT, o PDT fez uma convenção partidária, uma prévia com quatro pré-candidatos, inclusive ele era um, o escolhido foi o pré-candidato Roberto Cláudio, decidido em convenção, e a partir daí ele, deputado do PDT e outros deputados, resolveram discordar. Se isso não for infidelidade partidária, me digam o que é infidelidade partidária, pelo amor de Deus. Porque se o partido, nas suas instâncias democráticas, vai à convenção e escolhe um candidato que foi vencedor sobre a tese da ex-governadora Izolda. Aí, membros do partido resolvem discordar, divergir e trair a convenção partidária. Na verdade, quem rompeu foi exatamente este grupo que hoje está no PT."

Postos de saúde, UPAs

"Eu quero estimular você, que está assistindo, a utilizar o aplicativo chamado Mais Saúde Fortaleza. Nesse aplicativo, você tem todas as condições de verificar desde estoques de medicamentos a resultados de exames. Lá, inclusive, você pode solicitar a entrega domiciliar pelo tuk-tuk, se estiver dentro das condições. Primeiro a gente está priorizando pacientes que estão acamados, pacientes idosos, pacientes que fazem uso de medicamento de uma forma continuada. Nós temos 15 farmácias polo e ampliamos para 26 farmácias polo. Essas farmácias polo entregam toda a prateleira de medicamentos, que são 134. Existem alguns medicamentos que têm controle maior, que são remédios utilizados pela psiquiatria, são remédios com antibióticos que só são entregues nas farmácias polo. Continua o mesmo sistema de entrega. Na Saúde Pública, Jocélio, nossa gestão entregou 24 novos postos de saúde. O Roberto Cláudio, que foi um excelente gestor, o Juraci, excelente gestor na área médica, o Roberto Cláudio entregou 22 postos de saúde em oito anos. A nossa gestão está entregando 24 em quatro anos. Eu já entreguei dois hospitais, o Gonzaguinha do José Walter, que é um hospital completamente novo, e o Frotinha de Messejana. Vou entregar agora outro hospital completamente novo que é o Gonzaguinha de Messejana."