Críticas e segundo turno: vereadores de Fortaleza repercutem pesquisa para prefeito

Sarto caiu quatro pontos percentuais, saindo de 22% e indo para 18%, ficando na quarta posição. Ele está empatado tecnicamente com André Fernandes e Evandro Leitão que pontuaram 21%. Já Capitão Wagner aparece com 24%. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais e para menos.

"Há dois meses atrás, ele acordou usando um óculos e dizendo que é garotão da periferia com o seu all-star e camiseta. E propondo algumas coisas esdrúxulas onde está, exatamente, refletindo as pesquisas eleitorais, onde a tendência do prefeito é ficar nas últimas colocações. É o povo de Fortaleza, são as pesquisas que estão falando", diz.

Ronilvado prevê uma vaga para máquina e outra para bolsonarismo

Para Ronivaldo Maia, o cenário da pesquisa mostra que está "tudo muito claro". Segundo ele, uma vaga do segundo turno ficará para uma das máquinas, ou da Prefeitura ou do Governo do Estado. Outra deve ser ocupada por alguém ligado ao espectro político do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Eu acho que agora as coisas estão se definindo, não há espaço para duas máquinas. E, quando eu falo disso, eu falo de quem está no governo municipal e de quem está no Governo do Estado. E eu óbvio, não vou deixar de deixar muito claro que está vaga só uma. Ou é o atual gestor, o Sarto, ou será o Evandro", afirmou.



"Eu não tenho dúvida que uma vaga será com certeza da máquina e eu acho que a pesquisa revelou quem é que vai chegar lá", disse em sinalização ao crescimento do candidato petista.