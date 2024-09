Após queda em pesquisa, Sarto resgata vídeo para atacar André Fernandes

Atitude mais agressiva para cima de adversário se intensificou após pesquisa mostrar queda nas intenções de voto do prefeito e crescimento de candidatura do PL

Tendo caído quatro pontos percentuais em comparação à pesquisa anterior do instituto, somando-se aos dois adversários (Fernandes e Leitão) terem subido sete pontos percentuais no mesmo período, Sarto apareceu na 4ª colocação, apesar do empate técnico entre todos.

O resultado da última pesquisa Quaest para prefeito de Fortaleza, divulgada na quarta-feira, 11, parece ter mexido com a estratégia do prefeito José Sarto (PDT), que concorre à reeleição. Antes focado em atacar apenas o adversário Evandro Leitão (PT), o pedetista parece ter mudado de alvo, ou pelo menos ampliado, passando a dirigir críticas a André Fernandes (PL).

Após o resultado divulgado da pesquisa Quaest, ataque ao candidato bolsonarista partiu da candidatura do PDT. A campanha do prefeito José Sarto resgatou um vídeo antigo de André, onde ele fala sobre aborto e estupro.

Jingle-resposta

A primeira ação contra Fernandes ocorreu já no dia 10, ainda antes do anúncio da pesquisa Quaest (lembrando que partidos costumam ter trackings internos - minipesquisas que visam verificar em tempo real as variações nas intenções de votos).

Após ver viralizar o jingle de André Fernandes que tem como mote culpá-lo por uma série de problemas, o prefeito postou um vídeo onde apresenta (e canta) uma espécie de resposta, atribuindo para si feitos da gestão nos últimos anos.

Para exemplificar, o que na versão de André é "na sua rua tem buraco. É culpa do Sarto", na versão do pedetista virou "tá todo mundo vacinado. É culpa do Sarto". Na música, há ainda várias referências ao candidato do PL, inclusive o chamando de 'fi(lho) do Bolsonaro'.