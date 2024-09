Sarto lidera arrecadação em campanha, André chega a R$ 10 milhões e Evandro triplica verba

Candidatura a prefeito de Fortaleza menos arrecadou até aqui foi a de George Lima: R$ 36 mil. André Fernandes recebeu grande aporte do PL recentemente

A campanha à reeleição do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), é a que mais arrecadou em relação aos outros oito candidatos. Até esta quarta-feira, 11, a receita está em R$ 16,9 milhões. Na sequência, aparece André Fernandes (PL) com R$ 10,5 milhões. Capitão Wagner (União Brasil) arrecadou até agora R$ 9,4 milhões, seguido por Evandro Leitão (PT), com R$ 9,1 milhões.



Os valores mudaram bastante no intervalo de apenas uma semana. Comparando com matéria publicada pelo O POVO em 4 de setembro, Fernandes passou de apenas R$ 50 mil para mais de R$ 10 milhões; Evandro quase triplicou os valores, saindo de pouco mais de R$ 3 milhões para mais de R$ 9 milhões.

Eduardo Girão (Novo) arrecadou R$ 1,4 milhões, Técio Nunes (Psol) R$ 750 mil, Zé Batista (PSTU) R$ 55 mil e George Lima (Solidariedade) R$ 36 mil. Chico Malta (PCB) não declarou valores até o momento.