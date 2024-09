Quaest Fortaleza: Evandro lidera entre eleitores que dizem se informar pela TV

André Fernandes (PL), Capitão Wagner (União Brasil), Eduardo Girão (Novo), Evandro Leitão (PT), George Lima (Solidariedade), José Sarto (PDT) e Técio Nunes (Psol) no primeiro debate com candidatos a prefeito de Fortaleza, realizado pela TV Band Ceará Crédito: Foto: Zé Vitor/TV Band Ceará e Montagem: O POVO

Intenção de voto de eleitores que se informam pela TV Evandro Leitão (PT): 30%

Capitão Wagner (União Brasil): 25%

José Sarto (PDT): 17%

André Fernandes (PL): 12%

Branco/Nulo/Não vai votar: 7%

Indecisos: 5%

Outros: 4% Evandro reúne mais da metade do tempo de TV Evandro Leitão tem ampla vantagem, com mais tempo que todos os demais somados. De dez minutos totais no rádio e dez na televisão, o petista tem mais da metade. André Fernandes é o segundo com maior tempo, com quase dois minutos. Ele é seguido por Capitão Wagner, com 1min14seg, e pelo prefeito José Sarto, que tem pouco mais de um minuto. Evandro Leitão (PT): 5min01seg95

André Fernandes (PL): 1min58seg66

Capitão Wagner (União Brasil): 1min14seg76

José Sarto (PDT): 1min01seg59

Técio Nunes (Psol): 25seg37

George Lima (Solidariedade): 17seg68 Outros candidatos, como Eduardo Girão (Novo), Chico Malta (PCB) e Zé Batista (PSTU) não têm tempo para a propaganda porque não atingiram critérios de representatividade no Congresso Nacional. Nas inserções distribuídas ao longo da programação, Evandro terá mais de 1,4 mil, quase o triplo de André Fernandes, que vem a seguir.