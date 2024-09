Em Fortaleza, Quaest mostra empate técnico entre Wagner, Fernandes, Leitão e Sarto

Pesquisa Quaest que mediu a intenção de voto do eleitor de Fortaleza apontou um empate quádruplo na corrida pela prefeitura da capital cearense. Divulgados nesta quarta-feira, 11, os números do levantamento apontam o candidato Capitão Wagner (União) com 24% das menções, seguido de André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) empatados numericamente com 21% cada, e o atual prefeito José Sarto (PDT) com 18%.

A margem de erro da pesquisa é de três pontos porcentuais, para mais ou para menos, o que coloca os quatro em empate técnico. Este foi o segundo levantamento do instituto em Fortaleza - o anterior foi divulgado em 22 de agosto -, e o primeiro após o início da propaganda eleitoral gratuita, que se iniciou no rádio e na TV em 30 de agosto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De lá para cá, os candidatos do PL e do PT cresceram sete pontos porcentuais, enquanto o atual prefeito caiu quatro pontos. Já Wagner, que segue numericamente à frente do pelotão, teve uma queda de sete pontos em comparação com a pesquisa do final de agosto.