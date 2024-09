O que dizem as últimas pesquisas sobre a disputa pela Prefeitura de São Paulo

Conforme levantamento do O POVO, nas últimas dez pesquisas divulgadas, seis mostram um empate triplo entre Guilherme Boulos, Ricardo Nunes e Pablo Marçal

Em números absolutos, Marçal aparece na frente na maioria das pesquisas. Ele também obteve a maior vantagem registrada: no levantamento Veritá, divulgado em 27 de agosto, obteve 30,9% das intenções de voto, ficando 9.3 p.p na frente de Boulos, o segundo colocado.

Apenas um levantamento não revelou nenhum tipo de empate técnico. Nos outros três, ao menos dois candidatos aparecem empatados, com uma pequena vantagem em relação ao terceiro.

A disputa pela Prefeitura de São Paulo mostra um grande acirramento entre três candidatos: Guilherme Boulos (Psol), Pablo Marçal (PRTB) e Ricardo Nunes (MDB). Conforme levantamento do O POVO , nas últimas dez pesquisas divulgadas, seis mostram um empate triplo, dentro da margem de erro.

Na menor vantagem, ele apareceu 1 p.p na frente dos outros dois candidatos, empatados numericamente. A situação se deu na Real Time Big Data, divulgada em 3 de setembro. Neste caso, houve empate técnico triplo.

Boulos lidera numericamente em quatro levantamentos. Das quatro, três consistem nas últimas pesquisas realizadas. Em duas delas, ele estava empatado com os outros dois candidatos. No último, estava empatado tecnicamente com Marçal e na frente de Nunes.

Nunes lidera em números absolutos apenas em um levantamento: o primeiro registrado aqui (Paraná Pesquisas, divulgado em 23 de agosto). Neste caso, no entanto, ele estava empatado tecnicamente com Boulos.