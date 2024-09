Fortaleza: candidatos repercutem nova pesquisa Quaest para prefeito

Candidatos André Fernandes (PL), Evandro Leitão (PT), José Sarto (PDT) e Capitão Wagner (União Brasil) Crédito: Aurélio Alves/O POVO / FCO Fontenele/O POVO

“Sigo líder e trabalhando intensamente, porque a minha candidatura representa a mudança, melhoria na segurança e saúde. Sou o único candidato que vence em todos os cenários do segundo turno”, afirmou Wagner através de nota. Já Evandro Leitão, que cresceu sete pontos percentuais, agora com 21% contra os 14% da rodada passada, avaliou de forma positiva o resultado e ressaltou a campanha realizada nas comunidades como um dos fatores do seu crescimento, além de, sem citar nomes, criticar a gestão de José Sarto (PDT). “As pesquisas estão refletindo a percepção das pessoas sobre a nossa campanha limpa, bonita e propositiva. Estamos diariamente visitando as comunidades para ouvir as principais demandas e apresentar propostas que vão transformar Fortaleza na Capital das oportunidades. Junto com Lula, Camilo e Elmano vou dar um fim ao abandono que os fortalezenses viveram nestes últimos quatro anos”, comentou Evandro, em nota.

Em áudio divulgado para apoiadores, Evandro agradeceu ainda pelo apoio e pediu trabalho redobrado na campanha, com objetivo de permanecer crescendo na disputa pela prefeitura de Fortaleza. “A partir de amanhã nós temos que redobrar o nosso trabalho, redobrar o nosso trabalho nas ruas, nos bairros, com os amigos, os amigos de trabalho, com os familiares, vizinhos, vamos redobrar o trabalho, para que a gente possa permanecer nessa crescente e no dia 6 de outubro a gente conseguir uma grande vitória”, completou para apoiadores. O POVO tentou entrar em contato com André Fernandes (PL) e José Sarto (PDT), mas não obteve resposta até o momento desta publicação. Em caso de retorno, a matéria será atualizada.

Confira os números da pesquisa: Capitão Wagner (União Brasil) caiu 7 pontos percentuais nas intenções de voto para prefeito de Fortaleza. Ele segue na liderança na pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 11, mas não mais de forma isolada. André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) cresceram 7 pontos percentuais cada e empataram tecnicamente na liderança. José Sarto (PDT) caiu 4 pontos percentuais. Há empate técnico entre os quatro. É a segunda pesquisa do instituto divulgada desde o início da campanha eleitoral. Confira os números: Pesquisa estimulada Capitão Wagner (União Brasil): 24% (-7)

André Fernandes (PL): 21% (+7)



Evandro Leitão (PT): 21% (+7)

José Sarto (PDT): 18% (-4)



Eduardo Girão (Novo): 2% (-1)

Técio Nunes (Psol): 1% (=)



Nulos/brancos: 8% -1)

Indecisos: 5% (+1) Em comparação com a primeira pesquisa Quaest divulgada no dia 22 de agosto, Wagner caiu de 31% para 24%. André e Evandro saíram ambos de 14% e foram para 21%. Sarto tinha 22% e caiu para 18%. Evandro e André empataram tecnicamente com Wagner. Sarto está tecnicamente empatado com o petista e o candidato do PL, e também com o Capitão, mas no limite máximo da margem de erro.

Eduardo Girão caiu de 3% para 2% e Técio Nunes permaneceu com 1%. Chico Malta e Zé Batista perderam um ponto e não pontuaram na pesquisa, enquanto George Lima não pontuou nas duas pesquisas. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram ouvidos 900 eleitores de Fortaleza entre 8 e 10 de setembro. As entrevistas foram pessoais, domiciliares e presenciais. O intervalo de confiança é de 95%, o que indica a possibilidade de o resultado estar dentro da margem de erro estimada. A pesquisa foi contratada pela TV Verdes Mares e está registrada com o número CE-05405/2024.