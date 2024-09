Pesquisa Quaest Fortaleza: Wagner cai 7 pontos, Sarto cai 4, André e Evandro crescem 7

Capitão Wagner (União Brasil) caiu 7 pontos percentuais nas intenções de voto para prefeito de Fortaleza. Ele segue na liderança na pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 11, mas não mais de forma isolada. André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) cresceram 7 pontos percentuais cada e empataram tecnicamente na liderança. José Sarto (PDT) caiu 4 pontos percentuais. Há empate técnico entre os quatro. É a segunda pesquisa do instituto divulgada desde o início da campanha eleitoral. Confira os números:

Pesquisa estimulada

Chico Malta (PCB), Zé Batista (PSTU) e George Lima (Solidariedade) não pontuaram.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Evandro e André empataram tecnicamente com Wagner. Sarto está tecnicamente empatado com o petista e o candidato do PL, e também com o Capitão, mas no limite máximo da margem de erro.