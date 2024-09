Sabatinas O POVO com candidatos a prefeito de Eusébio começam nesta terça

Os candidatos à Prefeitura de Eusébio começarão a ser sabatinados pelo O POVO terça-feira, 10. As entrevistas serão realizadas no podcast Jogo Político, no canal do YouTube do O POVO, a partir de 14 horas.

O candidato Dr. Júnior (PRD), representante da situação, será o entrevistado da terça-feira, 10. Dr. Mauro (União Brasil), opositor do grupo de Acilon Gonçalves (PL), atual prefeito, será sabatinado no dia seguinte, quarta-feira, 11. Os dois já estiveram frente a frente no Debate O POVO, promovido em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará (OAB-CE).

As sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Fortaleza estão em andamento na Rádio O POVO CBN, sempre com início às 9h30min. Nesta segunda-feira, 9, o entrevistado será o candidato André Fernandes (PL).

A Rádio O POVO CBN Cariri já entrevistou os concorrentes ao Executivo de Barbalha e Crato. A partir desta segunda-feira, a emissora do Cariri começa a sabatinar os concorrentes ao Executivo da principal cidade do Interior: Juazeiro do Norte. Sued Carvalho, candidata pela Unidade Popular (UP), é a primeira entrevistada pelos jornalistas da emissora do Grupo O POVO.