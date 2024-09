Sabatina O POVO Crato: André Barreto promete não cobrar taxa do lixo e rebate fala de Ciro

O candidato à Prefeitura do Crato também abordou a sua filiação no PT e a segurança pública no município

O candidato do PT à Prefeitura do Crato, André Barreto, prometeu que não cobrará taxa do lixo, caso seja eleito, durante sabatina realizada na Rádio O POVO CBN Cariri nesta quarta-feira, 4. O postulante ainda comentou sobre a relação com Ciro Gomes (PDT), que apoiou publicamente o seu opositor, Dr. Aloísio (União Brasil), apesar do PDT está na campanha de Barreto.

O vice-prefeito alegou que não haverá necessidade de cobrar taxa do lixo no município porque a gestão deve um acréscimo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), assim como os recursos da coleta seletiva. Esses valores, segundo o candidato, serão suficientes para custear a taxa de resíduos sólidos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“O município do Crato vai ter um acréscimo de repasse de ICMS por conta do destino final adequado dos resíduos sólidos, em outras palavras por conta do (novo) aterro sanitário. (...) Além disso, vamos ampliar para todo o município a coleta seletiva em todos os bairros da cidade. Isso vai gerar recursos para o município, nós vamos bancar a taxa do lixo para as residências”, explicou.