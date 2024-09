Sabatina O POVO Barbalha: Guilherme Saraiva promete fim da zona azul e nega voto em Bolsonaro

Guilherme Saraiva (PT) em sabatina na Rádio O POVO CBN Cariri Crédito: Denilson Rodrigues/O POVO CBN Cariri

O candidato à reeleição da Prefeitura de Barbalha, Guilherme Saraiva (PT), prometeu o fim da zona azul no município e negou voto no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2018. Ele participou de sabatina realizada na Rádio O POVO Cariri nesta quarta-feira, 4.

“Olha, a questão do fim da zona azul já é algo consumado na nossa intenção, é tanto que a gente já entrou com essa ação judicial para poder acabar com zona azul, é só questão de tempo para que gente consiga”, explicou o candidato.

"Olha, a questão do fim da zona azul já é algo consumado na nossa intenção, é tanto que a gente já entrou com essa ação judicial para poder acabar com zona azul, é só questão de tempo para que gente consiga", explicou o candidato.

O prefeito ainda argumentou que a gestão teve "sérios problemas" com a empresa que coordenava o serviço e que tem planos de construir um estacionamento com 200 vagas no centro da cidade.



“Nunca voltei em Bolsonaro, inclusive na campanha de Haddad, que Bolsonaro foi eleito, em 2018, tem postagens minhas apoiando Haddad no segundo turno. No primeiro turno, eu votei no PDT, em Ciro Gomes e no segundo turno nós votamos em Haddad”, explicou. Antes de ir para o PT, o prefeito era filiado ao PDT.

Guilherme ressaltou que tem orgulho de seus padrinhos políticos e acusou Antônio Neto de apagar fotos com Bolsonaro e esquecer seu antigo partido, PL.

“E o candidato da oposição, até recentemente, agora em abril, estava no PL, mas esconde isso, apagou todas as fotos dele apoiando Bolsonaro, o PL, não sei porque. Eu tenho orgulho dos meus apoios. As pessoas que eu apoio, a gente tem orgulho de dizer de ponta a ponta desde o presidente Lula, Camilo Santana, Elmano, deputado Guimarães, Fernando Santana, é a nossa equipe, é o nosso time, e a gente não esconde”, criticou.

Guilherme ainda ressaltou que o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), irá participar da campanha da região e “está muito empolgado com Barbalha”. “Camilo já esteve inclusive na nossa convenção, veio ele, o Elmano. E está muito empolgado com Barbalha. O Cariri como um todo ele tem um carinho muito grande. E ele vai participar sim, vai vir outras vezes para Barbalha também, aqui para o Juazeiro, pro Crato, vai vir participar com certeza da campanha sim”, afirmou. Sobre ser um novo filiado ao PT, Guilherme explicou que a sigla petista foi o seu primeiro partido e que a identidade da legenda é a “sensibilidade com as pessoas”. "Eu fui para o PDT e agora eu voltei para o PT.É um partido de esquerda e que a principal identidade do partido é a sensibilidade com as pessoas, o cuidado com os mais pobres. A gente tem adotado muito essa linha, de dar o peixe, mas também tá adotando a linha de ensinar a pescar”, adicionou.

Taxa do lixo e projetos: o que defende o candidato? O candidato ainda comentou sobre uma possível taxa do lixo, caso o município continue no Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (Comares), que faz a gestão de resíduos de municípios na Região do Cariri.

“Caso venha a permanência do município (no consórcio), a gente vai discutir com a população, como é que seria esse formato. Se houver cobrança, vai ser um valor muito baixo ou não vamos cobrar nada. (...) Não tem como isentar de todo mundo, mas as pessoas de baixa renda, que é uma política que a gente tem feito muito lá, as pessoas de baixa renda, a gente não tem como cobrar taxas elevadas”, argumentou.

Sobre investimentos fiscais na cidades, Guilherme citou três projetos prioritários: polo industrial, localizado entre Barbalha e Missão Velha; turismo; e isenção de IPTU em prédios históricos, visando estimular o patrimônio material da cidade.