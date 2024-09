Eleições Barbalha: Sabatina com Guilherme Saraiva é remarcada para esta quarta, 4

Em Fortaleza as sabatinas são divididas em duas rodadas. A primeira ocorre de 2 a 12 de setembro, na Rádio O POVO CBN ; e a segunda, de 23 de setembro a 2 de outubro, no programa O POVO News primeira edição, no Youtube. A ordem na qual os candidatos serão sabatinados nas duas rodadas foi definida por sorteio.

Todas as sabatinas da região do Crajubar serão realizadas na Rádio O POVO CBN Cariri .

Na semana seguinte, O POVO realizará sabatinas em Juazeiro do Norte, na seguinte ordem: dia 9, Sued Carvalho (UP); dia 10, Glêdson Bezerra ; dia 11, Lino Alves (PCO); e dia 13, Fernando Santana (PT).

A programação de sabatinas do O POVO continua na Região Metropolitana de Fortaleza. Em Caucaia e Eusébio, as entrevistas serão realizadas no podcast Jogo Político, com transmissão ao vivo no YouTube, a partir das 14 horas.