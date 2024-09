Sabatina O POVO Crato: Lucas Brasil critica gestão do tio e se diz "mudança jovem"

Lucas Brasil é vereador e rompeu com o atual prefeito e também tio, José Ailton (PT) Crédito: Beatriz Silva/O POVO CBN Cariri

"Então, devido a isso, a gente tem que realmente ver como é que vão ficar as finanças. Por ser uma dívida que a gente vai começar a pagar, a gente tem que realmente ver se tem dinheiro em caixa, que é uma das nossas prioridades", afirmou. O candidato a prefeito disse que pretende viabilizar a pavimentação das ruas do bairro Sertãozinho e no São José, tidos por ele como locais de difícil acesso. Ele adicionou que outra meta a ser perseguida em eventual gestão é a da implantação do passe livre, sem detalhar como concretizaria a proposta. "A gente tem que fazer parcerias", resumiu. Questionado sobre a taxa do lixo, respondeu não ter como prometer a revogação da cobrança. O obstáculo é de que o município integra o Consórcio Comares, iniciativa para gestão integrada dos resíduos sólidos produzidos pelos municípios do Cariri.

"Não adianta eu vim iludir a população e dizer: 'não, o município vai pagar'. Hoje, a multa para sair do Comares é em torno de R$ 1,5 milhão a R$ 2 milhões. O município teria que arcar com essa despesa para que o cidadão cratense não seja onerado no bolso devido essa taxa", afirmou Lucas. Lucas criticou o alegado protagonismo que a empresa Ambiental Crato teria atualmente como gestora das finanças da Sociedade Anônima de Água e Esgoto do Crato (Saaec). A promessa foi de devolver a Saaec aos cratenses. "A empresa foi licitada para que? Para fazer o saneamento básico do nosso município, não foi para gerir as finanças da Saaec ou, até mesmo, as políticas da Saaec. Então, a gente tem que realmente dar o trabalho para o qual ela foi licitada. Ter aquela concessão de licitação que ela ganhou, trazer novamente a Saaec para o cidadão cratense", sustentou o concorrente.

Ao longo da entrevista, ele ressaltou a própria juventude como um ativo político na disputa, um sinal de que ele poderá arejar o Executivo com novas ideias. Ele disse que filiação ao terceiro partido político (PSB, PCdoB e, agora, PSDB), apesar dos 31 anos, é resultado da busca por um espaço próprio no panorama político do município. Ele assegurou que a candidatura não atende a impulsos de vaidade. "Um espaço qual na política? Para que eu apresentasse mais projetos. Eu não pactuei com a maneira que o atual gestor estava trabalhando, então vi que a gente não poderia continuar no mesmo lado. Então, procurei outro local, com outros grupos políticos, onde segui meu caminho e minha trajetória política, e hoje estou apresentando o nosso nome aqui, novamente, à cidade do Crato", explicou sobre o rompimento com o tio, o atual prefeito. "A gente tem o direito de concorrer às eleições municipais. Realmente, estamos nesse projeto político novamente, mas não é um projeto político por vaidade ou para o ego, mas, sim, um projeto de político de mudança, uma mudança jovem para o nosso município", argumentou o postulante.