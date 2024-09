Beto Studart recebe George Lima e elogia campanha a prefeito

Beto teria demonstrado satisfação com o desempenho do amigo, segundo informou a assessoria do candidato

O empresário Beto Studart se encontrou com o candidato a prefeito George Lima (Solidariedade) para conversar sobre o andamento da campanha à Prefeitura de Fortaleza. O encontro teria sido buscado pelo candidato para ouvir do empresário da construção civil e incorporação imobiliária considerações sobre a disputa na Capital. A reunião foi divulgada pela equipe de campanha de George.

O candidato ressalta a importância do envolvimento da iniciativa privada nas soluções de problemas da Cidade e do cotidiano da gestão municipal. Beto teria demonstrado satisfação com o desempenho do amigo. George não atingiu 1% na última pesquisa Datafolha, contratada por O POVO e divulgada no último dia 22.

No Debate O POVO, o concorrente protagonizou o momento que viralizou nacionalmente, ao dizer para André Fernandes (PL): "Chupa aqui para ver se sai leite". O Solidariedade, partido ao qual George é filiado, pertence à base do governador Elmano de Freitas (PT), cuja intenção é tornar Evandro Leitão (PT) prefeito de Fortaleza.