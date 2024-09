Fortaleza: partido manda R$ 10 milhões para campanha de André, que sobe para 2ª maior arrecadação

André Fernandes (PL) concorre a prefeito de Fortaleza Crédito: AURÉLIO ALVES

A campanha do candidato André Fernandes (PL) recebeu verba do partido nessa quarta-feira, 4, de acordo com a última atualização da plataforma DivulgaCand do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O deputado federal era um dos poucos postulantes que concorrem à Prefeitura de Fortaleza que ainda não haviam recebido recursos da sigla para a campanha. O candidato recebeu R$ 10,5 milhões do PL e, com a atualização, soma R$ 10.570.150 de arrecadação. Além do repasse da legenda, o deputado federal recebeu R$ 100 do vereador Julierme Sena (PL) e R$ 50 mil do coach Paulo Henrique Sampaio Nobre.

A prestação de contas de Fernandes ainda aponta que a campanha do deputado federal utilizou R$ 40 em despesas. Com o recurso enviado pelo partido, André Fernandes tem a segunda maior arrecadação entre as campanhas, ficando atrás apenas do prefeito José Sarto (PDT). O candidato à reeleição tem, ao todo, R$ 12,8 milhões. O diretório nacional do PDT repassou a Sarto R$ 11,5 milhões em verbas do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas (FEFC) e a direção municipal enviou R$ 200 mil. A receita da campanha ainda conta com a doação de R$ 1 milhão feita pelo suplente de senador Prisco Bezerra (PDT), irmão de Roberto Cláudio (PDT), R$ 125 mil do advogado Beto Studart e R$ 50 mil de Pio Rodrigues Neto.

Já em despesas, os gastos do pedetista incluem R$ 5,4 milhões em produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, R$ 1 milhão com impulsionamento de conteúdos e R$ 764 mil em pesquisas ou testes eleitorais, por exemplo. Candidato à Prefeitura de Fortaleza pela terceira vez, Capitão Wagner (União Brasil) conta com uma receita de R$ 7,2 milhões. O maior repasse foi feito pela direção nacional do partido, de R$ 7 milhões. Entre os doadores, está o filho do ex-governador Adauto Bezerra, José Adauto Bezerra Júnior, que enviou R$ 150 mil. Wagner ainda recebeu doações da deputada federal Dayany Bittencourt (União Brasil), esposa do candidato, e pelos deputados estaduais Felipe Aguiar e Sargento Reginauro.