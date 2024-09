MP solicita à PF investigação de denúncia contra Evandro por "compra de votos"

Além dos dois, o vereador e candidato à reeleição Léo Couto (PSB), também é citado no pedido de investigação. O motivo é por Evandro aparecer em uma live nas redes sociais participando de ato de campanha, ao lado de Gabriella e Leo Couto. No registro, como alega a denúncia, ele teria oferecido vantagens ilícitas a uma possível eleitora.

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) solicitou nesta sexta-feira, 6, que a Polícia Federal (PF) investigue denúncia de captação ilícita de sufrágio, 'compra de votos', contra os candidatos a prefeito e vice-prefeita, Evandro Leitão (PT) e Gabriella Aguiar (PSD), respectivamente.

A solicitação da abertura de inquérito foi feita pela Promotoria da 1ª Zona Eleitoral do Ceará após denúncia da coligação "Fortaleza Não Pode Parar" do prefeito José Sarto (PDT), adversário de Evandro na campanha.

"No tocante ao crime previsto no art. 299 da Lei 4737/65, entendo necessário a remessa dos autos à Polícia Federal, para instauração do procedimento investigatório competente, para apuração do fato delituoso", diz trecho da decisão.

A assessoria de Evandro foi consultada sobre o caso. Com o retorno, a matéria será atualizada.