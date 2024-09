"Chupa aqui pra ver se sai leite": provocação de George Lima vira jingle de campanha

Candidato a prefeito de Fortaleza pelo Solidariedade, o ex-deputado George Lima, no debate promovido pelo O POVO Crédito: Fco Fontenele/O POVO

Tudo o que um candidato com pouco tempo no horário eleitoral e estrutura de campanha limitada quer, em tempos de protagonismo das redes sociais, é um viral para chamar de seu. Autor da frase "Chupa aqui pra ver se sai leite", o candidato a prefeito de Fortaleza, George Lima (Solidariedade), segue tentando explorar o meme que deu repercussão nacional à sua resposta ao adversário André Fernandes (PL). A provocação virou até jingle de campanha, com direito a dançarinas uniformizadas e coreografia. O ex-deputado estadual postou na Internet um vídeo em que convoca a população para dar "um grito de mudança" e um "recado para todos esses políticos, que usam mentiras e promessas para enganar o povo". Ao final, Lima diz que se deve resumir esse recado em uma só frase, lançando assim uma nova música de campanha com a frase inusitada, soltada pela primeira vez no debate de O POVO, no último dia 27. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Ele (Fernandes) me agrediu, mexeu com a pessoa errada. Coragem, meu amigo, tenho aqui. Vá para a sua cidade, Iguatu, não fique querendo ser prefeito de Fortaleza, que aqui ninguém vai comer sua bola, não. Chupa aqui para ver se sai leite", disse apontando o braço para Fernandes.