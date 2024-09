André Fernandes faz carreata de moto e sem capacete até a Praça Portugal

A motocarreata liderada por Fernandes saiu do entorno do Castelão com destino à Praça Portugal

O candidato a prefeito de Fortaleza André Fernandes (PL) chegou à Praça Portugal, no bairro Aldeota, conduzindo motocicleta sem capacete, em motocarreata na manhã deste sábado, 7 de setembro (7/9). O bolsonarista trouxe à garupa a candidata a vice-prefeita na chapa dele, Alcyvania Pinheiro (PL), também sem o equipamento de proteção. A motocarreata liderada por Fernandes saiu do entorno do Castelão com destino ao reduto de eleitores e movimentos conservadores de Fortaleza há, pelo menos, 10 anos.

A motocarreata deste sábado foi o único evento de campanha do deputado federal divulgado pela equipe de campanha. O candidato participa de adesivaço na Praia do Futuro neste domingo, 8. A reportagem do O POVO registrou a presença de militantes pró-Fernandes a bordo de veículos com a placa coberta.

Durante o mandato como presidente (2019-2022), Jair Bolsonaro liderou atos políticos nos mesmos moldes, em alguns deles sem usar capacete. Bolsonaro tornou mais branda a legislação de trânsito ao longo dos quatro anos de governo.