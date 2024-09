Movimento Crítica Radical faz ato no Centro de Fortaleza em defesa do "não voto"

O movimento Crítica Radical, conhecido por contestar à ordem política e econômica vigente, promoveu no Centro de Fortaleza uma ação em defesa, do que os organizadores chamam, de “emancipação” do trabalho e do capitalismo. O evento aconteceu na tarde desta sexta-feira, 6, e contou com a participação Jorge Paiva, um dos fundadores do movimento.

Entre as ações pregadas pelo movimento, está o boicote ao voto. O manifesto distribuído pelos organizadores diz que “a crise atual mostrou as limitações do capitalismo que escancarou o amadurecimento de uma situação emancipatória”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os ativistas, que fazem parte do movimento, promoveram um evento de lançando do "Manifesto morte ao capitalismo", onde promoveram discursos, palestras e apresentação musicais de vários artistas cearenses.