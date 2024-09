André Fernandes publica direito de resposta de Evandro Leitão após associar PT a facção

A fala de André Fernandes foi feita durante debate promovido pela TV Band Ceará, realizado no dia 8 de agost o. O candidato chegou a publicar o trecho nas redes sociais. “Coragem essa que nem o prefeito tem, pois, se esquiva dos seus deveres e nem o PT tem, pois, está aí, ao lado do crime, porque o PT é uma facção criminosa”, disse.

O vídeo mostra o petista contestando a fala do candidato do PL e considerando o ato como “injusto”. “Imagina alguém acusar você de fazer parte de um facção criminosa. É injusto, não é? Por isso, a Justiça condenou André Fernandes por fake news a ceder esse espaço para que a verdade seja reestabelecida. A verdade é que o PT trabalha pelo bem das pessoas e é sempre o melhor caminho”, disse.

A 115ª Zona Eleitoral determinou que a divulgação da resposta de Evandro deve ser feita nos perfis do Instagram e TikTok de Fernandes pelo dobro do tempo em que o corte do debate permaneceu disponível nas redes do deputado federal.