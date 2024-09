Enfermeira Ana Paula declara apoio a Evandro Leitão após ser cotada para vice-prefeitura

Vereadora Enfermeira Ana Paula (Sem partido) Crédito: FERNANDA BARROS

O apoio público ao candidato do PT ocorre depois de Ana Paula deixar o PSB por conflitos políticos na legenda, entre eles, a sua candidatura para vice-prefeita na chapa de Evandro Leitão. Antes da desfiliação, a vereadora afirmou ao O POVO que solicitaram para que ela ficasse disponível para as eleições de 2024, especificamente para a vaga de vice-prefeita. “Sendo assim, pedi minha desincompatibilização do Conselho Federal de Enfermagem para atender às demandas do partido e aguardar a decisão. No entanto, a decisão de não sermos vice da chapa não me foi comunicada", explicou.

A cotada pelo PSB a vaga de candidata a vice-prefeita de Evandro Leitão foi Luísa Cela (PSB), mas ela não foi escolhida para compor a chapa do petista e sim Gabriella Aguiar (PSD). No começo de agosto, Ana Paula decidiu deixar o PSB após quatro meses de filiação. Ela afirmou que o motivo de sair da legenda foi a “ausência de diálogo entre os membros do grupo político e discriminação contra a classe da enfermagem”. O presidente municipal do PSB em Fortaleza, Osmar de Sá Ponte, criticou a postura de Ana Paula no partido e disse que ela “não deixa saudade nenhuma”. Ponte explicou ao O POVO que a sigla entendeu que a vereadora não merecia confiança, pois ela e o marido, Mário Cruz, entraram juntos no PSB, para logo depois Mário sair da legenda e filiar-se no PCdoB.