Bismarck, do PDT, manifesta apoio a Evandro e critica Sarto: 'Personagem criado'

EDUARDO Bismarck vai recorrer Crédito: FERNANDA BARROS

O deputado federal Eduardo Bismarck, do PDT, é mais um pedetista a manifestar apoio público a Evandro Leitão, do PT, candidato a prefeito de Fortaleza. Em linha similar a do deputado federal Idilvan Alencar (PDT), Bismarck afirmou ao O POVO que o postulante do PT é o representante mais viável do campo da esquerda, pois o prefeito José Sarto (PDT), segundo disse, estaria mais conectado à direita da Capital. O ainda pedetista também afirmou que apoiar Evandro é estar em sintonia com os líderes de seu grupo político, como o senador Cid Gomes (PSB), o ministro Camilo Santana (PT) e o governador Elmano de Freitas (PT). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Nós demos uma oportunidade, mas além de ele (Sarto) estar tentando demonstrar, também, um pensamento mais de direita, pelos grupos que o apoiam e as conexões que ele tem demonstrado, eu acho que ele foi um prefeito apático, um prefeito que sumiu, um personagem criado, inventado pelo marketing para poder representar uma candidatura que não faz mais sentido", criticou Bismarck, cujas bases eleitorais estão em Aracati e em Pacajus.



"Eu acho que o Evandro tende a ir ao segundo turno em cima de votos que atualmente estão com o Sarto. Do outro lado, na direita, acho que quem vai para o segundo turno é, ou Capitão Wagner, ou André Fernandes. Representando o pensamento de direita que é muito forte, principalmente na classe alta de Fortaleza. Portanto, com todo respeito, eu não vejo esse personagem Sarto indo para o segundo turno", complementou.

A população e a Câmara Municipal, disse Bismarck, foram muito "benevolentes" ao terem "mantido ele durante esses quatro anos à frente do Executivo" Para Eduardo Bismarck, a eleição de Evandro é vantajosa para a Capital em razão do alinhamento com o Estado e o governo Lula, fator que "possibilitará a ele fazer muito mais por Fortaleza, desenvolver trabalhos importantes por Fortaleza." Sobre os conservadores, ele afirmou: "Temos duas candidaturas do campo mais à direita, aliás, três se você incluir o senador Eduardo Girão, que não representam o pensamento de cuidar das pessoas, de preocupação com o social que nós acreditamos."

Bismarck entende que há muito chão a ser percorrido por Evandro, numericamente em quarto lugar em intenções de voto, conforme último levantamento Datafolha, divulgado em 22 de agosto e contratado por O POVO. Wagner e Sarto estão na frente em intenções de voto. Wagner tem 29%. Sarto tem 23%. Os dois estão tecnicamente empatados, já que a margem de erro é de quatro pontos percentuais para mais ou menos. André Fernandes aparece com 16%. Evandro Leitão tem 10% e Eduardo Girão, 5%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número CE-08395/2024. Ela foi realizada de 20 a 21 de agosto de 2024 com 644 pessoas entrevistadas pessoalmente. O intervalo de confiança é de 95%. A margem de erro é de 4 pontos percentuais.