A caminho do PSB, Enfermeira Ana Paula se coloca como vice em chapa para Fortaleza

A vereadora Enfermeira Ana Paula (PDT) anunciou nesta quarta-feira, 21, que o deverá ingressar no PSB, partido presidido no Ceará por Eudoro Santana, pai do ministro Camilo, seguindo os passos do senador Cid Gomes (PSB).

Embora o mais provável seja se filiar à sigla socialista, a vereadora afirma que tem no radar ainda outras possibilidades, visando as eleições municipais de 2024.

"A gente provavelmente vai com o PSB, que é o grupo onde o nosso líder maior está indo. Mas eu ainda tô na expectativa de ter outras possibilidades na eleição", disse ao O POVO. Outro possível partido citado por ela é o Podemos, do prefeito do Aracati Bismarck Maia.