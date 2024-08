Presidente do PSB diz que Ana Paula não deixa "saudade"; vereadora alega falta de diálogo

Vereadora Enfermeira Ana Paula Crédito: FERNANDA BARROS

A vereadora Enfermeira Ana Paula (sem partido) anunciou nessa quinta-feira, 1º, a sua desfiliação do PSB, partido que chegou há quatro meses. Entre os motivos da saída, uma divergência quanto ao cargo de vice na chapa de Evandro Leitão (PT), para a Prefeitura de Fortaleza, já que ela tinha pretensões de ser a indicada para o posto. Nem ela, nem o PSB ficaram com a vaga, a ser preenchida pela deputada estadual Gabriella Aguiar (PSD). O presidente municipal do PSB de Fortaleza, Osmar de Sá Ponte, criticou a conduta de Ana Paula dentro da sigla e alfinetou que ela sai do partido sem deixar "saudade nenhuma". Ao O POVO, ele afirmou que as desavenças começaram antes mesmo dela chegar ao partido. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora ACOMPANHE as últimas notícias da política local, nacional e internacional no canal do O POVO no WhatsApp

Vereadora diz que houve pedido para estar disponível A versão da vereadora é diferente. Ao O POVO, ela afirmou que houve um pedido para "ficar disponível" para as eleições deste ano, "mais especificamente para a vaga de vice-prefeita". "Sendo assim, pedi minha desincompatibilização do Conselho Federal de Enfermagem para atender às demandas do partido e aguardar a decisão. No entanto, a decisão de não sermos vice da chapa não me foi comunicada", ressaltou. Entre os motivos citados para sua saída, há justamente a falta de diálogo, segundo ela, imposta pelo partido. "Saí do PSB porque não tivemos nenhum tipo de diálogo. O respeito a mim e à minha classe não foi dado em momento algum. Nem reuniões de alinhamento das lutas do partido sobre a saúde eu fui chamada. Então, não vejo motivos para permanecer em um lugar onde a minha fala, que representa a categoria da enfermagem, não é levada em consideração", disse. "Tentei diálogo com os dirigentes do partido, mas não houve retorno", afirmou. Sem legenda, ela não poderá concorrer nas eleições. A decisão será de apoiar o marido "para continuar minha luta pela valorização da enfermagem". Questionada se iria apoiar Evandro, ela apenas comentou que "candidatura a um cargo majoritário não está nos seus planos agora".