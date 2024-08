Deputado Idilvan, do PDT, explica apoio a Evandro, do PT: 'A gente se conhece desde 1993'

O deputado federal do PDT, Idilvan Alencar , afirmou ao O POVO que o apoio a Evandro Leitão , candidato a prefeito de Fortaleza pelo PT, decorre da amizade antiga entre eles. Conforme o ainda pedetista, eles são amigos há 31 anos. O motivo mais forte, disse, é o fato de a candidatura de Evandro ter ascendência sobre a categoria de professores, a mesma que é decisiva para as eleições de Idilvan à Câmara dos Deputados. Eleito em 2018 e reeleito em 2022, Idilvan está no segundo mandato em Brasília.

"Eu sou muito ligado ao Cid que está na chapa também, na coligação. Tenho uma ligação com a Izolda, que está no PSB, então isso é natural. Outro motivo mais forte são os professores. Eles votam em peso no PT, a grande maioria dos eleitores. É uma decisão que está em consonância com a questão da amizade pessoal, a questão dos meus líderes políticos e a questão dos eleitores", finalizou.

Idilvan ainda está no PDT, legenda com cujo comando não possui afinidade. Na briga que colocou Ciro — com Roberto Cláudio e José Sarto — e Cid Gomes em lados opostos, Idilvan fincou o pé entre os cidistas. O senador teve adesão maior entre a bancada do PDT na Assembleia Legislativa. A tendência é de que migrem para o PSB, seguindo o ex-governador.

Não é este, contudo, o único caminho a ser seguido. O próprio Evandro, por exemplo, filiou-se ao PT no mesmo contexto.