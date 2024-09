Cid atribui demora para eventos públicos com Evandro à agenda no Interior

Cid Gomes (PSB), em evento de Evandro Leitão (PT) Crédito: Ludmyla Barros/O POVO

O senador Cid Gomes (PSB) esteve, pela primeira vez em sete meses, em um evento público com o candidato petista à Prefeitura, Evandro Leitão. Ocasião ocorreu na manhã desta segunda-feira, 2, em uma caminhada no bairro Parque São José, em Fortaleza. Cid atribuiu a demora das aparições públicas ao lado do deputado, a quem é aliado, a uma agenda cheia no interior. “Eu tenho 91 candidatos do PSB, é natural que as pessoas do Interior me peçam a presença e eu tenho procurado estar, além dos candidatos do PSB, também candidatos aliados”, disse o senador. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Segundo ele, a presença hoje ocorreu à convite da candidata a vereadora Bá, do PSB. “Venho com maior prazer. Para mim é uma alegria que essa caminhada possa ter a presença do candidato à Prefeitura, Evandro Leitão”, disse Cid.

Apesar da ausência física do senador até o momento na campanha, ele salientou que a legenda à qual é filiado, o PSB, integra a coligação da candidatura de Evandro, portanto, haveria um apoio à campanha do petista desde o início, apesar de ele próprio votar em outra cidade - Sobral. “Com muita alegria, meu amigo pessoal. Estou apoiando, embora meu voto seja no Interior, mas aqueles me têm atenção aqui em Fortaleza, se puderem ajudar o Evandro, acho que estão fazendo o melhor pela cidade”, disse Cid. O senador teceu elogios ao petista, alegando que Evandro seria, dentre os candidatos, o que melhor promoveria uma integração entre as três instâncias de poder.

Na ocasião, Cid brincou, afirmando que “pelo gosto dele”, Evandro também estaria sendo filiado ao PSB. Meses antes, o senador havia concedido uma carta de anuência ao deputado, que saía do PDT, sigla a qual Cid era presidente. Evandro saiu e filiou-se ao PT. No mesmo evento, o senador chegou a criticar uma hegemonia entre os três Governos, afirmando “não ser bom” que um único partido fosse “dono de tudo.” “Não é bom para política, não é especificamente o PT, não é bom para a política do Ceará, que nos últimos anos tem sido uma política que várias forças se somam, ter uma força só, um partido só com as três principais posições”, afirmou em fevereiro.