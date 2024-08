Ainda ausente na campanha de Evandro, Cid pede votos ao lado Elmano e Gastão em Horizonte

Inauguração do comitê de campanha do prefeito Nezinho Farias (PSB) com a presença do senador Cid Gomes (PSB) e do governador Elmano de Freitas (PT) Crédito: Enzo Sousa/Divulgação

Ausência de Cid Gomes em Fortaleza Nos primeiros dias da campanha, Cid marcou presença em Sobral, distante 233,78 km da capital cearense, onde tem se colocado como um dos puxadores da candidatura da ex-governadora Izolda Cela (PSB) para a prefeitura do município. No cenário em Fortaleza, o PSB, partido do senador, postulou a vice de Evandro, vaga essa que ficou com a deputada estadual Gabriella Aguiar (PSD), graças a um forte trabalho de Luiz Gastão, presidente municipal do PSD que atuou para ampliar a bancada do partido na Câmara de Fortaleza. No período da janela partidária, o PSD saiu de dois para sete vereadores, enquanto o PSB ficou nos mesmos dois, e recentemente perdeu a Enfermeira Ana Paula (sem partido) após desavenças com lideranças partidárias.