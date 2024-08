Tiros em Cid: PM acusado de liderar motim é candidato a vereador em Sobral pela 4ª vez

No site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a candidatura de Sargento Ailton (União Brasil) aparece como "aguardando julgamento". Ailton já havia se candidatado ao mesmo cargo em Sobral também em 2012, 2016 e 2020, além de ter tentado vaga na Assembleia Legislativa do Ceará em 2018.

Acusado de liderar motim na cidade de Sobral, em 2020, em evento que ficou marcado pelos tiros atingindo o senador Cid Gomes (hoje no PSB), o policial militar da reserva Ailton Marcos Fontenele Vieira é candidato a vereador na cidade do interior cearense.

Julgamento adiado

O julgamento do acusado tinha uma audiência marcado para a última quarta-feira (21) no Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), mas não houve comparecimento de uma testemunha de defesa, o que culminou no adiamento. O juiz concedeu um prazo de 15 dias para que a defesa apresente os novos endereços das testemunhas que não foram localizadas. Uma nova data para audiência deverá ser marcada.