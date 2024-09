Após ausências, Cid Gomes estreia na campanha de Evandro Leitão em Fortaleza

Evandro Leitão e Cid Gomes Crédito: Révinna Nobre/Especial para O POVO

Após ausências e pouco aparecimento na disputa de Fortaleza, o senador Cid Gomes (PSB) estreou na campanha do candidato Evandro Leitão, do PT, em agenda nesta segunda-feira, 2. Ele realizou caminhada com o candidato do PT no Parque São José logo cedo, às 7h30min. Foi a primeira vez em que Cid esteve em ato de campanha do aliado desde o início da campanha, há duas semanas. Até então, o senador era ausência sentida publicamente, faltando a eventos e agendas oficiais, mas que foi peça-chave para que Leitão pudesse estar concorrendo ao pleito. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Cid era o presidente estadual do PDT quando foi concedida a carta de anuência para Evandro ficar livre e deixar de partido, podendo se filiar ao PT e ser candidato. Mesmo sem aparecer em público por um tempo em agendas políticas em Fortaleza, o senador também atuou nos bastidores.