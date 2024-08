Elmano: 'O tema em Fortaleza a todo momento foi tratado com o senador Cid'

FORTALEZA-CE, BRASIL, 20-08-2024: Entrevista com governador Elmano de Freitas em visita ao jornal O POVO. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), comentou o cenário eleitoral na Capital e o início da campanha do candidato petista, Evandro Leitão (PT), na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. Questionado sobre as ausências do senador Cid Gomes (PSB) e da deputada federal Luizianne Lins (PT) em atos de campanha de Evandro, o governador minimizou a questão e projetou que todos caminharão juntos. Elmano comentou os pontos em entrevista a jornalistas do O POVO, nesta terça-feira, 20. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Cid tem se dedicado a atos pelo Interior e ainda não participou de formalmente da campanha de Evandro, o que fez com que rumores sobre suposta insatisfação com o desfecho da escolha da vice na chapa petista — disputada pelo PSB e pelo PSD.

Apesar disso, esta semana o senador foi visto em uma manifestação de apoio a Evandro, ao adesivar o carro em um comitê do petista em Fortaleza. Questionado sobre a ausência do aliado, Elmano pontuou: “Pelo que vi nas fotos, ele ontem estava colocando adesivo do Evandro no carro. O tema em Fortaleza a todo momento foi tratado com o senador Cid. Conversamos muito desde a polêmica com o PDT; que o Evandro teria que sair do partido, porque ele era uma possibilidade de ser candidato e isso não seria possível no PDT. O senador Cid concordou com essa reflexão”, explicou. Sobre a disputa da vice, Elmano minimizou o cabo de guerra entre PSB e PSD e disse que foram avaliados os nomes e não as legendas das postulantes.

“Conversamos com Cid sobre o perfil da vice e o que concluímos é que o perfil da Gabriella (Aguiar) era o que mais acrescentava. Entendemos que para a necessidade de Fortaleza era o melhor quadro. A decisão não foi por partido A ou partido B, entre nós o debate não foi esse. Entre nós foi: 'tinha a Ana Paula, Luisa Cela e Gabriella. Das três qual melhor complementa?' Evidentemente tínhamos pesquisas qualitativas, quantitativas e nossas opiniões”, concluiu, sinalizando que a questão estaria sanada. Outra ausência notada nos atos de campanha do PT na Capital é a deputada federal e ex-prefeita Luizianne Lins (PT). A petista disputou internamente a indicação do partido com Evandro, mas acabou preterida pela maioria dos correligionários que optaram por Leitão. De lá para cá, Luizianne tem focado esforços em Caucaia, na campanha de Waldemir Catanho (PT), que disputa a prefeitura. Sobre a ausência da parlamentar, e aliada tradicional na Capital, Elmano apontou que é preciso dar tempo às pessoas.