PSB filia 40 prefeitos em evento com Cid e Izolda e número deve crescer; veja lista

Evento ocorreu no último domingo, 4 de fevereiro, em Fortaleza; Filiação torna o PSB, maior legenda do Estado e sela o rompimento político entre os irmãos Cid e Ciro Gomes

A filiação do senador Cid Gomes (PSB) no último domingo, 4, tornou o partido no maior detentor de prefeituras cearenses entre as legendas políticas com atuação no Ceará, com cerca de 60 prefeituras. Além de Cid, a secretária-executiva do Ministério da Educação, Izolda Cela (PSB) e 40 prefeitos se filiaram à legenda durante cerimônia realizada ontem, no Marina Park Hotel, em Fortaleza.

Interlocutores de lideranças do PSB disseram ao O POVO que o número de filiações "vai mudar", com tendência de crescimento, e que outros prefeitos cearenses estão em processo de filiação. No entanto, a preço de ontem, apenas os 38 prefeitos anunciados em um telão e os gestores de Pacajus e Boa Viagem, que não apareceram na lista divulgada no evento, se filiaram; totalizando 40 nomes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O número de novas prefeituras sob controle do PSB deverá aumentar após articulação de outros gestores municipais com lideranças estaduais, como o senador Cid Gomes, para adequar as costuras políticas aos respectivos cenários locais. Entre municípios que estariam pré-acordados foi citada a cidade de Itapajé, gerida pela prefeita Dra. Gorete, que esteve ontem no evento do PSB.