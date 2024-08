'Chupa aqui pra ver se sai leite', entenda a expressão usada no debate em Fortaleza

George Lima no debate do O POVO entre candidatos a prefeito de Fortaleza Crédito: AURÉLIO ALVES

Uma frase dita no debate entre os candidatos à Prefeitura de Fortaleza, realizado pelo O POVO na terça-feira, 27, que gerou repercussão nas redes sociais foi "chupa aqui para ver se sai leite", proferida por George Lima (Solidariedade) para André Fernandes (PL). O candidato foi chamado de "garganta de aluguel" e "inexpressivo" pelo deputado federal bolsonarista e retrucou com a expressão que chamou a atenção. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Ele (Fernandes) me agrediu, mexeu com a pessoa errada. Coragem, meu amigo, tenho aqui. Vá para a sua cidade, Iguatu, não fique querendo ser prefeito de Fortaleza, que aqui ninguém vai comer sua bola, não. Chupa aqui para ver se sai leite", disse apontando o braço para Fernandes.