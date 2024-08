Sarto, Evandro, Wagner e George debatem sobre saúde de "mar de rosas" a "desastre absoluto"

Evandro Leitão (PT) foi o responsável por abrir o bloco e direcionou a primeira pergunta a Sarto. O candidato petista não poupou críticas, apontando descaso e abandono da Prefeitura no setor e questionou sobre as propostas do pedetista para enfrentar a situação.

No primeiro bloco do debate realizado pelo O POVO nesta terça-feira, 27, os candidatos discutiram sobre a saúde de Fortaleza, entre críticas à do prefeito e candidato à reeleição, José Sarto (PDT), e ao trabalho de Capitão Wagner (União Brasil) como secretário municipal da Saúde do Maracanaú, assim como exposição de propostas para o setor.

Como proposta, Evandro destacou a instituição de um terceiro turno nas unidades de saúde, pensando nos "trabalhadores". Teremos "a ampliação do horário de atendimento, até as 20 horas. É dessa forma, cuidando das pessoas, que eu quero, junto com você, administrar essa cidade", completou.

Já Sarto agradeceu a "oportunidade" em poder falar sobre o assunto e criticou a gestão da saúde do governo do Estado, apontando como o governo de Evandro. O candidato a reeleição disse que a sua gestão está "fazendo a maior revolução na atenção básica na saúde de Fortaleza".

Para finalizar as questões sobre saúde no bloco, Wagner questionou sobre as propostas de saúde mental para George Lima (Solidariedade), destacando os efeitos da pandemia na população. No primeiro momento Lima não respondeu ao questionamento e criticou a campanha de Sarto, apontando o jingle como "uma música péssima" e pedindo para elevarem o "nível da campanha".

Antes do debate os candidatos participaram de sorteio para definir a ordem de cada um no estúdio, assim como quem pergunta primeiro nos quatro blocos, a disposição dos candidatos nas considerações finais e a ordem de saída.

Sarto chegou ao local no banco do carona em carro dirigido pelo secretário da Gestão Regional (Seger) Ferrúcio Feitosa (PDT). Wagner chegou pouco depois, seguido por Técio e Evandro. George chegou alguns minutos depois. André Fernandes foi o último a chegar.

Os candidatos que irão participar do debate realizado pelo O POVO nesta terça-feira, 27, às 19h, já chegaram a sede da Ordem do Advogados do Ceará (OAB-CE), local do evento. A transmissão acontece ao vivo e conta com a presença de André Fernandes (PL), Capitão Wagner (União), Evandro Leitão (PT), George Lima (Solidariedade), José Sarto (PDT) e Técio Nunes (Psol).

Ordem de saída do estúdio (em pares)

1° Capitão Wagner e George Lima

2° José Sarto e Técio Nunes

3° Evandro Leitão e André Fernandes

Candidatos comentam sobre expectativa para o debate

Sobre o debate, Sarto destacou que "é uma oportunidade da gente discutir projetos para Fortaleza, estou aqui prestando contas do que eu me comprometi a fazer. Até julho do ano passado nós já havíamos executado 88% do plano de governo e (queremos) apresentar propostas que possam consolidar Fortaleza com a maior economia do Nordeste e a melhor educação do Brasil".

Já Capitão Wagner ressaltou que está preparado para possíveis ataques, mas não irá “retrucar”

“Tô preparado para os ataques que possam surgir, surgiram no debate passado, como surgiram nas redes sociais, mas em nenhum momento vou retrucar, vou querer devolver qualquer agressão, a gente vai focar nos problemas da cidade, em apresentar soluções, acho que os 45 anos que eu tenho me dão maturidade e um preparo, que é a expectativa maior da população”, comentou

E completou: “A população quer um candidato preparado e vai ter a oportunidade de ter um especialista em segurança, gestor de saúde, educador, como prefeito da cidade”.

A expectativa de Técio Nunes é um debate qualificado e de propostas. “Acho que esses debates precisam ajudar o eleitor de Fortaleza nesse momento a entender quais são as propostas e quais são as melhores para mudar de fato nossa cidade. Espero que o debate se paute por isso”, analisou.

O candidato do Solidariedade, George Lima, espera que o debate “aumente o nível” e apresente os candidatos à população. “Espero que hoje a população fique mais esclarecida sobre quem é quem, os apoios e que os candidatos têm a trazer de diferente”.

Evandro Leitão passou de forma rápida pela entrada e garantiu “tranquilidade” para o debate, além de enfatizar o desejo de discutir propostas. “A expectativa é que a gente possa discutir em alto nível com todos os outros candidatos e mostrar propostas para a população”, comentou.

André Fernandes foi o último candidato a chegar e afirmou que irá “vencer” a eleição de Fortaleza e que não tinha expectativas para o evento.

“Zero expectativa (...). A realidade é que a gente vai detonar e vou mostrar quem é que conhece Fortaleza e que está preparado para gerir essa cidade. Nas ruas, nas pesquisas, na internet, em qualquer lugar. Vamos vencer”, finalizou.



Candidatos vão acompanhados ao debate



Os postulantes à Prefeitura de Fortaleza compareçam acompanhados de assessores na sede da OAB para o debate do O POVO. Apoiadores dos candidatos também estão presentes no local, cantando jingles e balançando bandeiras.

Confira quem está acompanhando os debatedores:

André Fernandes (PL)



Marcel Pinheiro

Luana Fernandes

Damiao Tenório

Capitão Wagner (União Brasil)



Leandro Groppo

Antônio José dos Santos Maia - advogado

Felipe Gabriel Bittencourt Sousa - filho

Edilene Pessoa - vice de Capitão Wagner

Evandro Leitão (PT)



Guilherme Sampaio - deputado estadual

Chagas Vieira

Evaristo Filho - advogado)

George Lima (Solidariedade)



Lucas Aguiar Araújo

Ana Beatriz de Araújo Abreu

Clara Petrola

José Sarto (PDT)



Renato Pereira

Lucinthya Gomes

Marcio Dorneles

Técio Nunes (Psol)



Alexandre Vaz Uchoa - presidente do Psol Ceará

João Bosco Chagas Ribeiro Neto - advogado

Thais Cristina de Sousa Marques

Debate à Prefeitura de Fortaleza: onde assistir ao vivo

O debate com os candidatos a prefeito de Fortaleza é transmitido no canal do O POVO no YouTube, nas mídias sociais do O POVO. A Rádio O POVO CBN, o Canal FDR, com sinal digital aberto (canal 48.1) e por sinal fechado (23 – Multiplay | NET 24 (SD) e 523 (HD) | 138 – Brisanet). Haverá ainda cobertura do portal, com edição especial na versão impressa do O POVO, no dia posterior.

Assista o debate na integra:

Clique aqui para ver ao vivo direto do YouTube

A programação ocorre na sequência de debates entre candidatos às prefeituras dos três maiores municípios do Cariri, ocorridos na semana passada. Além de Fortaleza, O POVO realizará na quarta e na quinta-feira debates com os candidatos em Caucaia e Eusébio, respectivamente.

Participam do debate os seguintes convidados:

Foram convidados a participar candidatos a prefeito de Fortaleza de partidos, de federações ou de coligações com representação no Congresso Nacional de, no mínimo, cinco parlamentares até a data de 20 de julho deste ano.

A regra está prevista no artigo 46 da lei 9.504/1997 e no § 6º do artigo 44 da Resolução n. 23.671/21 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A lei diz o seguinte:

"Art. 46. Independentemente da veiculação de propaganda eleitoral gratuita no horário definido nesta Lei, é facultada a transmissão por emissora de rádio ou televisão de debates sobre as eleições majoritária ou proporcional, assegurada a participação de candidatos dos partidos com representação no Congresso Nacional, de, no mínimo, cinco parlamentares, e facultada a dos demais (...)".

A resolução estabelece:

"§ 6º Para efeito do disposto neste artigo, considera-se a representação de cada partido político no Congresso Nacional a resultante da última eleição geral, com eventuais alterações decorrentes de novas totalizações operadas até o dia 20 de julho do ano da eleição, conforme tabela a ser publicada pelo Tribunal Superior Eleitoral até 02 (dois) dias antes do início do prazo para a convocação da reunião do plano de mídia de que trata o art. 52 da Lei nº 9.504/1997".

Prefeitura de Fortaleza: quem são os candidatos?

A corrida eleitoral em Fortaleza contou com nove postulantes. Foram convidados a participar do debate apenas os candidatos filiados a partidos políticos com representação no Congresso Nacional de, no mínimo, cinco parlamentares, como prevê a legislação eleitoral.

Desta forma, estarão no encontro: André Fernandes (PL), Capitão Wagner (União), Evandro Leitão (PT), George Lima (Solidariedade), José Sarto (PDT) e Técio Nunes (Psol).

André Fernandes

André Fernandes é filiado ao Partido Liberal (PL). Foi deputado estadual no Ceará (2019-2022). Na ocasião, se tornou o político mais jovem eleito para o cargo de deputado estadual em todo o Brasil. Desde 2023, é deputado federal.

Planeja uma reforma para “enxugar a máquina”, reduzindo de 49 para 27 “grandes estruturas administradas pela prefeitura”. Na conta estão secretarias, órgãos de administração direta e indireta e secretarias regionais.

A justificativa envolve, além da redução de gastos do dinheiro do contribuinte, argumento de se aumentar a eficiência pública e a transparência com o cidadão.

Capitão Wagner



Wagner Sousa Gomes, conhecido no cenário político como Capitão Wagner (União Brasil), é bacharel em Segurança Pública pela Polícia Militar. Foi deputado federal pelo estado do Ceará (2019-2023) e atuou como secretário de Saúde de Maracanaú (2023-2024). Deixou o cargo para se dedicar à disputa da prefeitura de Fortaleza.

Entre as propostas, estão: implantação do Hospital do Idoso, equipamento destinado ao tratamento de pessoas idosas na Capital; a criação de um passe livre total para estudantes, que inclui transporte gratuito aos finais de semana e feriados, sem limites de utilização diária.



Além disso, planeja o fim da taxa do lixo e promoção de políticas de educação ambiental e outras ações; armar a guarda municipal; estender o horário de funcionamento de determinados postos de saúde e creches até às 22h; dentre outras propostas elencadas no documento.

Evandro Leitão

Evandro Sá Barreto Leitão é um político cearense que atua em seu terceiro mandato consecutivo como deputado estadual do Ceará, cargo que ocupa desde 2015. Atualmente, é presidente da Assembleia Legislativa para o biênio 2023-2024.

Entre as propostas, a legenda destaca pontos como a criação de "Conselhos Populares" nas áreas de Educação, Saúde, Transportes, Habitação, Meio Ambiente, Cultura, Esportes, etc; com representantes eleitos em cada bairro e distrito, para promover conscientização política e a participação direta.

Além disso, o programa levanta pontos como a garantia de transporte gratuito para idosos, pessoas com deficiência, estudantes e desempregados e o aumento de ações de inteligência, como "fiscalização administrativa dos estabelecimentos comerciais para impedir que o dinheiro do crime circule".

George Lima

George Lima adentrou na política em 2018, segundo informado no portal oficial da Assembleia Legislativa, “pela sua forte vocação de relacionamento com as pessoas”. Concorreu a deputado estadual, mas ficou na suplência do Partido Verde, obtendo 8.375 votos. Hoje o PV integra uma federação com o PT e o PCdoB.

Assumiu compromissos de gestão prometendo enxugar a máquina pública, com redução pela metade do número de secretarias.

Além disso, destaca a pauta da segurança com estratégia de alta tecnologia e inteligência, com propostas de aquisição de helicóptero pela Prefeitura e de um programa de ronda ostensiva com drones para auxiliar a atuação da Guarda Municipal.

José Sarto

José Sarto é prefeito de Fortaleza desde 2021 e concorre à reeleição em 2024. Na carreira política, já serviu como vereador na Câmara Municipal de Fortaleza em 1989 e chegou a ocupar a presidência do espaço (1990 e 1992), além de ter atuado como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Ceará.

Sarto traz um plano de governo no qual destaca que a produção do documento parte do princípio de um processo dinâmico e intensivo de interações, consultas, diálogos e reflexões com a população.

Entre os pontos elencados traz medidas de promoção da Segurança Cidadã; melhorias contínuas na Rede de Saúde Pública; política de geração de renda, emprego e desenvolvimento econômico; inovação a partir do estímulo da adoção de novas tecnologias e abordagens criativas nas políticas públicas.

Técio Nunes

Técio Nunes é filiado ao Psol Ceará desde os 16. Atualmente, ocupa os cargos de secretário de Organização da Executiva Nacional, de presidente do Psol Fortaleza e da federação estadual Psol/Rede.

O candidato estrutura o programa em cinco eixos. "Direito à Cidade" visa a promoção da participação cidadã e na governança democrática, além de abordar questões cruciais como segurança, moradia, meio ambiente e mobilidade urbana.

"Desenvolvimento Econômico com Geração de Emprego e Renda", visa fomentar o crescimento econômico. O terceiro eixo, "Fortaleza a Serviço do Povo", prioriza a melhoria dos serviços públicos essenciais, como educação, saúde e assistência.

O quarto eixo, "A Fortaleza Feita por Nós", promove a igualdade e a inclusão social, com políticas específicas voltadas para as mulheres, a população LGBTQIA+ e a comunidade negra. E o quinto, "A Juventude Quer Outra Fortaleza", é dedicado à criação de oportunidades e ao fortalecimento da participação da juventude na vida da cidade.

Prefeitura de Fortaleza: como acessar as propostas dos candidatos

Para ter acesso na íntegra ao conteúdo do plano de governo dos candidatos à prefeito de Fortaleza, o cidadão pode clicar aqui e acessar o DivulgaCand do TSE. Em seguida, deve pressionar a aba “propostas” e fazer download do plano de governo.



ENTENDA como será a eleição em cidades do Ceará que só têm um candidato a prefeito



Serviço

Debate O POVO com candidatos à Prefeitura de Fortaleza

Quando? 27 de agosto (terça-feira), às 19 horas

Onde? Situado na sede da OAB Ceará

Público acompanha pela Rádio O POVO CBN, pelo YouTube do O POVO, pelas mídias sociais do O POVO e pelo Canal FDR (canal 48), com sinal digital aberto (canal 48.1) e por sinal fechado (23 – Multiplay | NET 24 (SD) e 523 (HD) | 138 – Brisanet). Haverá repercussão no portal do O POVO e no jornal impresso do dia seguinte