George lamenta postura de adversários e diz que faltou discutir propostas: "Nível"

"Faltou total (discutir propostas,) faltou por causa do nível. O cara vem chamando dois candidatos de insignificantes. O prefeito me chamando de garganta de aluguel, se eu sou insignificante, por que eu sou garganta de aluguel? Deixa eu falar o que eu penso, eu sou candidato democraticamente", disse George, em coletiva após o confronto.

Candidato a prefeito de Fortaleza, George Lima (Solidariedade) lamentou a postura dos concorrentes no primeiro debate após iniciada a campanha eleitoral. Ele lembrou momentos do debate, como o que foi chamado de "inexpressivo". O encontro, realizado pelo O POVO , ocorreu nesta terça-feira, 27, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-CE).

O comentário do candidato do Solidariedade se refere à fala deputado federal e postulante a prefeito de Fortaleza, André Fernandes (PL), que, no encontro, chamou George e Técio de “inexpressivos”.

"A gente mora numa cidade que as minorias estão esquecidas, os mais humildes. Aí um debate desse vem um candidato arrogante me chamar de inexpressivo. Eu me sinto, ali, a população menos assistida e revigorei com muita força. Por isso, a minha indignação com a falta de verdade, dos valores que o senhor humano tem”, afirmou.

Questionado sobre o Solidariedade não ter chapa de vereadores, George respondeu: “O meu trunfo é não ter vereador comigo”. Ele contou que, se eleito, conversará até mesmo com aqueles que o chamam de Padre Kelmon, em menção ao ex-presidenciável de 2022.