Tensão, frieza e confusão: como foram os bastidores do Debate O POVO Fortaleza

Na porta do estacionamento, onde os apoiadores dos candidatos acompanhavam, houve provocações entre entre simpatizantes de Evandro Leitão e José Sarto que terminou em briga física com direito a arremesso de garrafa. Membros do Grupos de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) dispersaram a confusão com balas de borracha.