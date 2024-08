Domingos Filho define como "agressão medíocre" fala de Danilo Forte sobre Gabriella Aguiar

O presidente estadual do PSD, Domingos Filho, defendeu a candidata a vice-prefeita de Evandro Leitão (PT) e sua filha, Gabriella Aguiar (PSD), das falas do deputado federal Danilo Forte (União Brasil), e classificou as afirmações como “agressão medíocre”.

O coordenador de campanha de Capitão Wagner (União Brasil) à Prefeitura de Fortaleza havia afirmado que Gabriella Aguiar representa as “oligarquias rurais”. Em defesa da filha, Domingos Filho afirmou que Forte é o verdadeiro representante da “oligarquia rural”.

“Ele foi muito infeliz, o que me permite dizer agora: oligarquia rural pra valer, opressora, que oprime, que bate, que mata, é o que ele representa. Como o pai dele (Abelino Bernardo Forte) foi sim, um grande latifundiário rural lá do sertão de Canindé, que todo mundo sabe disso”, enfatizou Domingos, em participação no programa Debates do Povo, na Rádio O POVO CBN, nesta segunda-feira, 26..