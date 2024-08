PSB e PSD disputam prefeituras no interior do Ceará e tentam ampliar força partidária

Eudoro Santana, presidente estadual do PSB, e o cabeça do PSD no Ceará, Domingos Filho, participaram do Debates do POVO, programa da Rádio O POVO CBN, e comentário sobre o cenário eleitoral Crédito: Samuel Setubal

O presidente estadual do partido também analisou sobre as metas da sigla, tanto para os candidatos à reeleição quanto para o primeiro mandato. “O partido, atualmente, tem 66 prefeitos, mas tem 92 candidatos. Há locais em que já temos prefeito (tentando reeleição) e candidatos onde não temos prefeito. O objetivo é eleger entre 50 e 55, talvez até 60. A nossa meta é manter o número de prefeitos, que é 66, mas isso não é muito fácil”, comentou. Eudoro ressaltou que a legenda tem crescido com a presença do senador Cid Gomes (PSB) e "certamente vai crescer mais nessa eleição, se tornando talvez, um dos maiores partidos do Estado”. Domingos Filho, presidente estadual do PSD, também ressaltou o número de candidaturas majoritárias do partido, assim como as de vereadores. “Hoje temos 50 candidatos a prefeitos e prefeitas. Estamos com 43 candidatos a vice-prefeitos e vice-prefeitas e um número muito expressivo de candidatos a vereadores, então estamos presentes em disputas majoritárias em quase 100 municípios”, analisou.