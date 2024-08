Mulher que denunciou jogadores de rúgbi franceses por estupro na Argentina tentou suicídio

Cardello disse que a denunciante "se encontra atualmente em uma situação emocional muito sobrecarregada" e que "está sendo atendida por psiquiatras no hospital público de Lagomaggiore", na província argentina de Mendoza (oeste), onde reside.

A mulher denunciou os jogadores franceses Hugo Auradou e Oscar Jegou, ambos de 21 anos, por estupro após um encontro ocorrido na noite de 6 para 7 de julho em um quarto de hotel em Mendoza, a 1.000 quilômetros de Buenos Aires, onde a seleção francesa de rúgbi havia acabado de disputar uma partida contra a seleção local.

A denunciante, que conheceu os jogadores em uma boate e foi com um deles ao hotel, disse que sofreu estupro e violência por parte dos dois que estavam no quarto. Os acusados admitem ter tido relações sexuais com ela, mas afirmam que foram consensuais e negam ter utilizado violência.

Os atletas foram detidos no dia 8 de julho e colocados em prisão domiciliar no dia 17 daquele mês. Há duas semanas foram libertados por decisão do Ministério Público, embora tenham sido proibidos de sair da Argentina enquanto durasse a investigação.