Gabriella Aguiar rebate críticas de Danilo Forte: "Misoginia e preconceito com o Interior"

Em entrevista à Rádio O POVO CBN, nesta quarta-feira, 31, a parlamentar disse que o posicionamento reforça comportamento de “misoginia” e “preconceito” com pessoas do Interior.

A deputada estadual Gabriella Aguiar (PSD) , pré-candidata a vice-prefeita de Fortaleza na chapa encabeçada por Evandro Leitão (PT), rebateu declarações do deputado federal Danilo Forte (União Brasil) que chamou a escolha da vice do PT de “oligarquia rural” devido ao histórico familiar de Gabriella, que tem berço político em Tauá.

“Lamento profundamente que a campanha ainda nem tenha começado e o deputado Danilo tenha vindo com um ataque desse tipo. Ele precisa conhecer um pouco mais da minha história, respeitar o meu legado. E aí, isso mostra duas coisas nele. Primeiro a misoginia , a falta de respeito com mulheres, e também o preconceito com as pessoas que vêm do Interior. Lembrando que parte da população de Fortaleza tem o Interior na sua origem”, declarou.

Críticas

Danilo Forte é coordenador da campanha do pré-candidato a prefeito de Fortaleza Capitão Wagner (União Brasil). Na última terça-feira, 30, Forte concedeu entrevista à Rádio O POVO CBN. Na ocasião, disse que Evandro Leitão é um petista “sem identidade”, que Gabriella era parte de uma “oligarquia rural” e que o PT tentava resgatar uma prática antiga na política cearense.



Ao ser questionado sobre os flancos que enxergava nas candidaturas adversárias, Danilo pontuou: “Quanto ao Evandro, acho que ele ficou sem identidade. Porque todo mundo sabe que o Evandro não é petista. Ele não está conseguindo nem mobilizar os próprios petistas. Há um descrédito muito grande de confiança na identidade própria do Evandro”, disse.

O aliado de Wagner também criticou a escolha de Gabriella Aguiar como vice do PT. A decisão foi anunciada nesta semana por Evandro e elevou o PSD na escala de alianças. “Está resgatando o que existe de mais atrasado na política cearense, que são as oligarquias rurais. A vice do Evandro, o que representa? Uma oligarquia rural lá de Tauá. Está tentando ressuscitar um modelo que Fortaleza já superou há muito tempo”, completou.

Reação

Após a fala de Danilo, o presidente do PT Fortaleza, deputado estadual Guilherme Sampaio, saiu em defesa de Leitão. "Parece deboche, o bolsonarista que comanda a campanha do Capitão Wagner, atacar nosso candidato do PT, Evandro, e ainda falando em democracia", apontou Guilherme, que é coordenador-geral da campanha de Evandro.

Sampaio disse ainda que os adversários "não entendem de democracia. Sempre a atacaram. Já Evandro, que representa o projeto que tem Lula, Camilo e Elmano, tem uma trajetória de luta e de respeito".