Coordenador de Wagner diz que Evandro é petista sem identidade e vice é de "oligarquia rural"

Os ânimos políticos começam a esquenta a cerca de uma semana do fim do período das convenções partidárias. Nesta terça-feira, 30, o deputado federal Danilo Forte (União Brasil), coordenador da campanha do pré-candidato a prefeito de Fortaleza Capitão Wagner (UB) , fez duras críticas ao pré-candidato petista Evandro Leitão (PT), argumentando que o adversário ficou “sem identidade” ao se filiar ao PT e questionando a escolha da deputada estadual Gabriella Aguiar (PSD) , para ocupar o posto de vice .

“Está resgatando o que existe de mais atrasado na política cearense, que são as oligarquias rurais. A vice do Evandro, o que representa? Uma oligarquia rural lá de Tauá . Está tentando ressuscitar um modelo que Fortaleza já superou há muito tempo”.

Danilo também questionou a postura de Evandro, enquanto presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), no período de pré-campanha e lembrou da ex-prefeita Luizianne Lins (PT), que disputou internamente a indicação do PT com Leitão há alguns meses.

“Infelizmente, Evandro cuidou muito de viabilizar sua candidatura, mas esqueceu de cuidar da sua casa. Quando o cara deixa tocar fogo na sala de visita, que na Alece é o Plenário, já mostra a incompetência administrativa. Ele descuidou-se para tentar galgar uma candidatura forjada à força, tirando do páreo inclusive lideranças tradicionais do PT. Ninguém tem dúvidas de que se fosse a Luizianne Lins agora, estaria num patamar de aceitação muito superior ao do Evandro”, disparou.

Campanha



Durante a entrevista, o deputado defendeu que Capitão Wagner “amadureceu e evoluiu” politicamente ao longo dos anos. “Tem uma formação militar, mas também é professor, teve um papel e um aprendizado importante na Secretaria da Saúde de Maracanaú".

E seguiu: “Wagner tem todo um aprendizado, que você não pode carimbar ele só na Polícia. Mas neste momento, de tanta insegurança e violência, até isso vai ser bom. O fato dele ter experiência na segurança faz com que ele tenha capacidade de dialogar com as forças de segurança. Dialogar com a Guarda Municipal”, pontuou.

O debate sobre Segurança Pública se instaurou em Fortaleza devido aos registros de casos de violência em espaços públicos nos últimos meses e deve ser parte da campanha. No entanto, vale ressaltar que, em suma, o tema é uma atribuição do Estado (governos estaduais) e não dos municípios (prefeituras).

Sobre os rumores de chapa pura e de quem ocupará a vice na chapa de Wagner, Danilo disse estar trabalhando para agregar forças. Ao ser perguntado sobre o nome do deputado estadual Sargento Reginauro (União Brasil), Danilo destacou o aliado como uma alternativa, mas sinalizou estar tentando trabalhar com outras possibilidades que ampliem o leque.