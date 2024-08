Sarto diz que sua estratégia na campanha é "bater de frente com todo mundo"

Sarto e aliados fizeram o primeiro almoço de campanha no Mercado Central Crédito: Guilherme Gonsalves

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) iniciou a campanha à reeleição dando o tom que adotará na disputa, ofensivo em relação aos seus adversários, principalmente o seu ex-colega de partido, Evandro Leitão, candidato do PT. Nesta sexta-feira 16, Sarto participou de evento na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), presidida por Evandro, junto de aliados como o vice-prefeito Élcio Batista (PSDB) e o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) e apoiadores para cobrar a divulgação do vídeo da sessão que tratou sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Narcotráfico, em que o postulante petista alegou temor para não dar andamento. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "É uma cobrança por transparência, um candidato que quer ser prefeito de Fortaleza que esconde o vídeo e toda a imprensa já sabe, mas a população precisa conhecer. Você vai ver que esse candidato confessou ter medo de investigar a criminalidade. Gabinete do prefeito não é lugar para frouxo é para quem tem coragem. E a população tem o direito de assistir esse vídeo onde ele confessa por mais de uma vez que tem medo de investigar a criminalidade", disse no Mercado Central, onde almoçou panelada.