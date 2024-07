De "juliet" e com gírias, Sarto aumenta presença nas redes sociais e adota perfil "zoeiro"

A implementação do novo estilo coincide com o momento que o pedetista "apertou" o passo nas entregas de obras públicas antes do início do período de proibição de participação de inaugurações, como obriga a legislação eleitoral. Desde o dia 5 de julho, Sarto só tem as redes sociais para divulgar as iniciativas da gestão já que as páginas da Prefeitura e o site oficial não podem ser usadas.

O prefeito José Sarto (PDT) tem intensificado presença nas redes sociais desde o início do ano. Nos últimos dois meses, no entanto, mostrou um perfil mais "divertido" e "zoeiro", compartilhando situações da rotina de prefeito inserindo gírias tanto mais das "antigas" como das mais jovens.

O destaque tem sido as gírias e termos comuns nas redes sociais. Nessa segunda-feira, 15, Sarto apareceu com uma prancha de surfe para dar atualizações sobre as obras no Titanzinho, na região do Cais do Porto.

"Aloha, galera! Tô aqui fiscalizando a urbanização da obra do Titanzinho. São mais de R$ 20 milhões investidos aqui no Titanzinho que é o pico da galera do surfe. E hoje, galera, aqui, tá crowdeado", diz o prefeito. Crowdear significa que "está cheio de gente", enquanto pico é uma gíria do surfe para um local especial para pegar ondas.