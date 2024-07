Convenção de Sarto tem críticas a Evandro, Wagner e André: 'Conhece mais anatomia que bairros'

Prefeito Sarto e ex-prefeito Roberto Cláudio Crédito: FERNANDA BARROS

A convenção que confirmou a candidatura à reeleição de José Sarto (PDT) como prefeito de Fortaleza teve emoção quando ele falou da família, mas também muitas críticas aos adversários mais bem posicionados nas pesquisas. Emoção do prefeito O prefeito se emocionou ao falar sobre a família e a mudança de Acopiara para Fortaleza em busca de uma vida melhor para ele os irmãos, e mencionar que os pais talvez nunca imaginassem que os pais não imaginariam que o filho seria médico e "prefeito da cidade que eles escolheram". Críticas a Evandro e ao PT Após elencar realizações, Sarto cobrou "a responsabilidade do governo do PT" e bateu na violência.

Fez menção ainda a episódio de 2018, sobre Evandro Leitão, na época no PDT, na Assembleia Legislativa."É inaceitável que o candidato deles sabotou a CPI do Narcotráfico". Evandro era líder do governo Camilo Santana (PT). Sarto era vice-líder. "Capitão dos motins" O prefeito criticou ainda as candidaturas da direita. "Projetos oportunistas que assombram nossa cidade", disse. "O capitão dos motins, pelo visto, não se cansa de perder eleição e está aí para perder mais uma", falou sobre Capitão Wagner (União Brasil). "Ele somou ao seu currículo de desordem uma passagem desastrosa pela Secretaria de Saúde de Maracanaú".

Vídeos de André Fernandes Falou também de André Fernandes (PL). "Ao seu lado (de Wagner) disputa também mais um filhote de Bolsonaro. Dessa vez, é um extremista que demonstra em seus vídeos que conhece mais a anatomia humana do que os bairros de Fortaleza". É uma referência a vídeo de Fernandes, anterior ao ingresso na política, no qual dava dica de depilação íntima. Sarto disse, sobre o trio, que Fortaleza dirá não à "desordem, ao extremismo e à incompetência e covardia". Convenção formaliza candidatura à reeleição do prefeito Sarto Crédito: Fernanda Barros Críticas à "trairagem"

Primeiro a discursar, Roberto Cláudio fez crítica aos antigos aliados da base governista estadual. "Tem uma turma aí que a gente conhece muito bem, Ciro Gomes, Flávio Torres, eu, Sarto (conhecemos). É uma turma que vive e se alimenta de ambição para ser servir, e não para servir ao outro. É uma turma que tá arrogante, que tá soberba, e tem marcado sua trajetória pela trairagem", disse, em referência ao núcleo organizado em torno do PT. "E olha, não é a trairagem com os políticos e a política, porque essa o povo não tá muito preocupado não. É uma trairagem com o povo, de prometer, de fazer o marketing bonito, de criar frases de efeito e depois se lixar para a violência, para o descaso na saúde e para o dia a dia da agenda do povo. Essa turma só tá atrás de mais poder", prosseguiu RC. O ex-prefeito bateu também nas outras candidaturas, do bloco da direita. "E tem outros aí, e tem outras candidaturas também, marcadas pela demagogia, pela superficialidade, por um tipo de lacração descomprometida com a vida do povo".

Voltou então as críticas ao Governo do Estado e ressaltou pela segunda vez a necessidade de "proteger Fortaleza". "Olha o Ceará. Tantos anos de cuidado, de zelo, de suor. Poucos anos de despreparo, insensibilidade e arrogância tão tratando de destruir aquilo que levou tanto tempo para ser construído", disse Roberto Cláudio, que completou: "É preciso que cada um de nós vire o Sarto, seja o Sarto". Ciro e o PT Ciro Gomes voltou a bater no partido que comanda o Governo do Estado e o Governo Federal. "A quadrilha em que se transformou o PT do Ceará. Roubam em todas as oportunidades que tem pra roubar. Mentem explorando a boa vontade do povo". Na última crítica em que citou explicitamente o alvo, ele prosseguiu: "Hoje, por obra do senhor Camilo Santana, todos os presídios do Ceará foram divididos para as facções criminosas".